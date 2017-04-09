DP Genel Başkanı Uysal, Balıkesir'de 'hayır' oyu istedi

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 'Hakimiyetin kayıtsız şartsız tek adama bırakılmasına, kuvvetlerin tek adamın nefsinde toplanmasına, yargının siyasallaşmasına, parti devletine, tek adamı koruma kanunu diyebileceğimiz bu düzenlemeye, ahbap çavuş düzenine ve hukuk devletinden keyfi yönetimden geçişe 'hayır' diyoruz' dedi.

DP Balıkesir İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'Milli Mutabakat Konferansı' bugün Gala Aktivite ve Yaşam Merkezi'nde Genel Başkan Gültekin Uysal'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe DP'lilerin yanı sıra, CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın, Mehmet Tüm, Namık Havutça, CHP il ve ilçe yöneticileri, MHP Balıkesir eski İl Başkanı Bayram Çılgın ile çok sayıda kişi katıldı. Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile donatılan salonda sık sık İzmir Marşı çaldı. CHP'li milletvekilleri DP Genel Başkanı Uysal'a çiçek verdi.

'HAYIR ÇIKARSA CAMİLERDE KLASİK MÜZİK Mİ ÇALACAK'

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutca yaptığı konuşmada, referandum propagandasına ilahi bir anlam yüklemek isteyenlere seslenmek istediğini belirtirken, 'Referandumda 'hayır' çıkarsa camilerimizde ezan sesi yerine klasik müzik mi çalacak Bugün Balıkesir'de Paşacamisi'nde ve Türkiye'nin her yerinde ezanlarımız okunuyorsa bunu biz şehitlerimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Bunu hiç kimse asla unutmasın. Bu millet, insanların dini duygularını propaganlarına alet edenlerden hesap soracaktır' diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN BUGÜN İHTİYACI TEK ADAM REJİMİ DEĞİLDİR'

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Uysal şöyle konuştu:

'15 yıldır bu ülkeyi yönetenler, 'Beka meselesi vardır' diye bir gerekçe öne sürüp, Türkiye'nin kurtuluşunu tek adam rejiminde gördüler. Milletin önüne bir anayaşa değişikliği getirdiler. Türkiye'nin bugün ihtiyacı tek adam rejimi değildir. Türkiye'nin bugün ihtiyacı daha çok hukuktur, daha çok demokrasidir, daha çok fırsat eşitliğidir. Türkiye'de beka sorunu vardır, yoktur. Bunu bir kenara koyalım ama başta Cumhurbaşkanı ile MHP liderinin bir beka sorunu olduğu ortadadır. Dün Erzurum meydanında ip atanların bugün neden iktidarın önünde havlu attığını açıklama mecburiyeti vardır. Bugün tek adam rejimine, yeniden getirilmek istenen milli şeflik düzenine, sınırsız yetki sıfır denetim mantığına, hakimiyetin kayıtsız şartsız tek adama bırakılmasına, kuvvetlerin tek adamın nefsinde toplanmasına, yargının siyasallaşmasına, parti devletine, tek adamı koruma kanunu diyebileceğimiz bu düzenlemeye, ahbap çavuş düzenine ve hukuk devletinden keyfi yönetimden geçişe 'hayır' diyoruz. 16 Nisan'da da korku değil, umut kazanacak.'

DHA