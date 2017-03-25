DP'li Uysal: Hayır diyerek tekrar bu ülkenin sahibi olacağız

ÇANAKKALE'ye gelen Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, referanduma değinerek, "Çanakkale'de 'hayır' diyerek bir vatanın sahibi olduğumuz gibi, tekrar bugün de bir olarak, tek yumruk olarak, 'hayır' diyerek tekrar bu ülkenin sahibi olacağız" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP Çanakkale İl Başkanlığı'nca Çanakkale Belediyesi Türkan Saylan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda partililer ve halkla bir araya geldi. MHP 25'inci Dönem Milletvekili Kürşat Tuna, DP Çanakkale İl Başkanı Ahmet Öztürk, Kepez Belediye Başkanı CHP'li Ömer Faruk Mutan da toplantıya katıldı.

Açılış konuşması yapan DP İl Başkanı Ahmet Öztürk'ün ardından kürsüye gelen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, ülke gündemini değerlendirdi. Ülkenin pek çok meselesinin olduğunu vurgulayan Uysal, "Can alıcı, can yakıcı, memleketimizin, milletimizin önünde duran pek çok konumuz var. Ama maalesef bugün Türkiye gerçek gündemini konuşamayan bir ülkedir. Gerçek meselelerini hem demokratik kanallar içerisinde, hem hukuki kanallar içerisinde hem de toplumsal zeminde konuşmamamız için bilerek, isteyerek engellerin de oluşturulduğu ortadadır" dedi.

Eleştirilerini sürdüren Uysal, "Dün PKK ile bu ülkenin geleceğini şekillendirelim' dediler. Bir dönem bugün FETÖ dedikleri yapıyla 'ülkeyi yönetelim' dediler. Bugün de bir başka siyasi partiyle beraber kendi önceliklerini kendi zihinlerinin arkasında tuttukları başka planlarını milletin önüne koydular. Uyguladıkları 15 yıllık siyasetle Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan operasyona açık hale getirdiler. Ve bugün millete, sizlere ve millete diyorlar ki gelin bu 15 yıllık kötü gidişe son verelim. Türkiye'yi tek adamın inisiyatifine teslim edelim. Değerli Çanakkaleliler burada ortaya koyduğunuz ruh ile bu dayatmayı bizim kabul edebilme imkanımız var mı Bunu kabul edebilme imkanımız yok. Aklın ve vicdanın kabul etmeyeceği, aklımıza ve vicdanımıza makul gelmeyecek hiçbir teklifi kabul edebilme imkanımız yok" diye konuştu.

Referanduma sunulacak anayasa değişikliğini de değerlendiren Uysal, "Çanakkale'de 'hayır' diyerek bir vatanın sahibi olduğumuz gibi, tekrar bugün de bir olarak, tek yumruk olarak, 'hayır' diyerek tekrar bu ülkenin sahibi olacağız" diye konuştu.

DHA