Dr. Orhan Irmak: Yurt dışında Türk tasarımcıların ürünleri kullanılıyor

DÜNYADAN ambalaj tasarımcıları Türkiye'de buluştu. İstanbul Le Meridien Otel'de gerçekleştirilen etkinlikte son ambalaj trendleri ve ambalajda teknolojik gelişmeler konuşuldu. Sektörden önemli isimlerin bir araya geldiği konferans, 7 ülkeden 7 tasarım ofisinin bir araya gelerek oluşturduğu, GLBA Global Lokal Ambalaj Tasarım Ofisleri Birliği'nin (Global Local Branding Alliance) tarafından düzenlendi.

AMBALAJ TASARIMI ALMANYA'DA 7'İNCİ BÜYÜK ENDÜSTRİ

Dünyadaki ambalaj tasarımının pazar payının 900 milyon dolar olduğunu söyleyen GLBA kurucus Thomas Reiner, 'Ambalaj tasarımı Almanya'da bile 7'inci büyük endüstri. Büyümeye de devam ediyor. Bu işin enteresan tarafı ise şu, tüm bu yüksek teknoloji, dijital dünyayı düşünecek olursak bence yüksek dokunuşlar yapan, tecrübeli insanlara çok daha fazla ihtiyacımız var. Türkiye bu konuda son derece iyi bir noktada” dedi.

YURT DIŞINDA TÜRK TASARIMCILARIN ÜRÜNLERİ KULLANILIYOR

GLBA 2017 konferansına Türkiye'den ev sahipliği yapan Orhan Irmak Tasarım Ofisi'nin kurucusu Dr. Orhan Irmak da tasarımın Türkiye için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Irmak, 'Kazandığımız ödüllerin yanında çevre ülkelere tasarım hizmeti de ihraç ediyoruz. Ama bu organizasyona ev sahipliği yapmamızın hem bizim, hem de Türkiye için yeni bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz.' dedi.

Konferansı ilk başta ertelemeyi düşündüklerini ancak daha sonra vazgeçtiklerini belirten Dr. Irmak 'Yurt dışında çıkan haberler İstanbul ve Türkiye'nin imajı açısından olumsuz olabilir ama bu imajı düzeltmek için hep beraber elimizden geleni yapmalıyız. Ülkemizi tasarım ile anmak bizce tanıtımımız açısından büyük öneme sahip. Dolayısıyla Global Ambalaj Tasarım Trendleri Konferansını İstanbul'da düzenlemiş olmaktan ve 7 farklı ülkeden gelen GLBA üyelerine İstanbul'u tanıtmış olmaktan dolayı son derece gururluyuz” dedi.

DHA