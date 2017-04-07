DSP Genel Başkanı: Acilen parlamentonun toplanması gerekir

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 'Türkiye Cumhuriyeti hiçbir uluslararası organizasyonda, sadece bir cumhurbaşkanının veya sadece başbakanın niyet beyanıyla görev üstlenemez. Acilen parlamentonun toplanması gerekir' dedi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde parti teşkilatını ziyaret eden DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 16 Nisan' da yapılacak olan referandumda neden hayır denmesi gerektiğini anlatmak için dolaştıklarını söyledi. Türkiye'nin gerek siyaseten, gerekse dünya konjonktüründe çok önemli bir noktada yer aldığını belirten Aksakal, şöyle konuştu:

'Bugün komşumuz Suriye'nin bir üssü vuruldu. Resmi açıklamalar göre 6 Suriye askerinin yaşamını yitirdiği ve birçok silah ve uçakların zarar gördüğü açıklaması yapıldı. Bu işin magazin kısmı. Savaşlarda elbette insanlar yaşamını yitirecektir. Ancak biz bu filmi daha önce görmüştük. 15 yıl önce ABD Irak'a işgal hareketini yapmak istediğinde dönemin başbakanı Bülent Ecevit buna kesinlikle buna karşı çıkmış, 'Oradaki Müslüman kardeşlerimizin öldürülmelerine biz aracı olamayız' demiş, izin vermemişti. Bunun için Ecevit görevden uzaklaştırıldı. Yaşamı tehdit altına girdi, sıkıntıya sokuldu ve bugünkü AK Parti iktidarına görev verildi.'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parlamentoyu toplamadan ABD'nin Suriye saldırısını desteklediğini söylemesini eleştiren Aksakal, 'Asıl tehlike burada. Bugün referandum çalışmaları çerçevesinde dolaştığımız, halka anlattığımız en önemli hususlardan bir tanesi bu. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir uluslararası organizasyonda sadece bir cumhurbaşkanının veya sadece başbakanın niyet beyanıyla görev üstlenemez. Acilen parlamentonun toplanması gerekir. Parlamentoda bu konu tartışılıp nasıl bir yol izleneceği konusu değerlendirildikten sonra bu açıklamanın yapılması gerekiyordu' d edi.

DHA