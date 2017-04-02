DSP lideri Aksakal, 'Hayır' kampanyasını Uşak'ta sürdürdü

DEMOKRATİK Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ile Adalet eski Bakanı ve DSP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Uşak'ta partililerden 'Hayır' oyu istedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Adalet eski Bakanı ve DSP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Uşak'taki Mavi Düğün Salonu'nda akşam yemekte partililerle buluştu. Yemekte konuşan DSP lideri Aksakal, 15 yıllık Ak Parti iktidarı döneminde gelinen noktanın fiyasko alduğunu söyledi. Aksakal, "Bu ülkeyi fakirliğe, fukaralığa ve sefalete mahkum eden Ak Parti'dir. Bunlar yolsuzlukla mücadele etmeyi kendileri için ön görmüşler. Kendi yolsuzluklarını Başbakan yardımcılarının tanımı ile söylüyorum. Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular. Biz bunlara sıfır terörlü bir ülke teslim ettik, bunlar geldiler 15 senede ülkeyi kan gölüne çevirdiler" dedi.

'CUMHURBAŞKANI YÜZDE 47 OY ALMIŞ BAŞBAKANI FIRLATTI'

Ak Parti'nin basiretsiz bir yönetim sergilediğini, Türkiye'nin hem komşu, hem de Avrupa devletleriyle kavgalı hale gelindiğini belirten Aksakal, "Cumhurbaşkanı ve başbakan her yerde bize, 'Anayasa kitapçığı fırlatıldı, kriz oldu, unutmayın bunları' diyor. Ya bu memlekette bir Cumhurbaşkanı yüzde 47 oy almış başbakanı fırlattı attı. Bunu görmesin mi bu millet" diye konuştu.

PROF. DR. HİKMET SAMİ TÜRK: DEĞİŞİKLİK TEK ADAMI GÜÇLENDİRMEK İÇİN

Adalet eski Bakanı ve DSP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk ise, Türkiye'de bugüne kadar yapılan anayasa değişikliklerine değinerek, partililere neden hayır demeleri gerektiğini anlattı. Türk, "Bugüne kadar değiştirilen 82 maddenin ötesinde şimdi görünüşte 18 maddeyle, gerçekte anayasanın 73 maddesinde değişiklik yapılmak isteniyor. Yapılan bu değişiklik sadece bir anayasa değişikliği ile sınırlı kalmayıp, rejim değişikliğine girmiş vaziyettedir. Türkiye 1876'dan bu yana 5 anayasa değişikliğine gitti ama şimdi yapılmak istenen değişiklik, halk yönetimi yerine tek adam yönetimi getirmek istiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik ve hukuk devleti olması var. Şimdi getirilmek istenen değişiklikler devletin demokratik niteliğini ortadan kaldıracak ve hukuk devleti niteliğini yok edecek şekildedir. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti ortadan kaldıracak niteliktedir. Anayasadaki değişiklik tek bir adamı güçlendirmek için getirilmiş değişikliklerdir. Diğer hükümlerse onu kabul ettirmek için süslenmiştir" şeklinde konuştu.

DHA