DSP'de mal tartışması

DSP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Akma, DSP İzmir İl Başkanı Aygül Karahan ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Genel Merkez'in borçları ödeyebilmek için parti gayrimenkullerini satışa çıkarmaya hazırlandığı öne sürülerek, bu duruma "Ecevit'in emanetine sahip çıkacağız, parti mallarını sattırmayacağız" sözleriyle tepki gösterildi.

Toplantıda DSP'de Genel Merkez ile il başkanları arasında parti mallarının satışı konusunda çıkan tartışmalar konuşludu. DSP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Akma, tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul istediklerini, parti mallarını satışına karşı çıkacaklarını belirterek, "Genel Merkez 'Ben devam edip satacağım' derse biz de delegeyi toplayarak onları o koltuktan indirmesini biliriz" dedi. Partinin onursal Genel Başkanı merhum Bülent Ecevit'in parti gayrimenkullerini gençlere emanet ettiğini söyleyen Akma, amaçlarının emanete sahip çıkmak olduğunu ancak Genel Merkez'in bu sorunlara çözüm bulma yönünde hiç bir çalışma yapmadığını öne sürdü. Genel Merkez'e malların neden satıldığını sorduklarında, "Giderlerimiz çok satmak zorundayız başka ne yapacağız" yanıtı aldıklarını belirten Akma, bir dönem en zengin parti olan DSP'nin bu duruma düşürülmesinin hesabını sorumlulardan soracaklarını söyledi.

Akma, partinin borçları olduğunu bildiklerini ama bunu gayrimenkulleri satmakla çözüm bulunamayacağını giderlerin ve borçların üyelerden toplanacak bağışlarla çözülebileceğini ekledi.

DSP İzmir İl Başkanı Aygül Karahan da parti mallarının satışına sert tepki göstererek, il başkanlığı olarak Genel Merkez'den maddi destek almadıklarını, kendi giderlerini karşıladıklarını, bir gün bile örgütlere "Bir sorununuz var mı" diye sorulmadığını ileri sürdü. Karahan, "Parti mallarını satarak sıfıra getirip, 'ben yapamadım hadi eyvallah' demekle de olmaz" dedi.

Tüzük değişikliği için imza toplamaya başladıklarını, bundan sonra kesinlikle parti mallarının satışına izin vermeyeceklerini belirten Karahan, partisinin bu duruma düşürülemesinden üzüntü duyduğunu ama Ecevit'in mirasına sahip çıkacaklarını bunun içinde ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını ifade etti. Karahan, amaçlarının şahıslara ya da parti yönetimine karşı olmak değil, tüzük değişikliği yaparak, satışlara engel olmak ve çözüm bulmak olduğunu söyledi.

DHA