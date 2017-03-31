Duayen foto muhabiri Kayaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Murat DELİKLİTAŞ Akın ÇELİKTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) Hürriyet Gazetesi’nde uzun yıllar boyunca çektiği larla ses getiren duayen foto muhabiri Atılay Kayaoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Mesleğe 26 yaşında başlayan ve tam 38 yıl Hürriyet Gazetesi'nde görev alan Atılay Kayaoğlu, yerleştiği Bodrum'da bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 74 yaşındayken hayatını kaybeden Kayaoğlu için Levent Camii'nde, ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Kayaoğlu'nun oğlu Kayhan, eski eşi Bahar Pekuysal, meslektaşları ve Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar'ın yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı. Atılay Kayaoğlu, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Atılay Kayaoğlu'nun foto muhabirliğinden öte komple bir insan olduğunu söyleyen Doğan Haber Ajansı Spor Servisi Müdürü Faik Gürses " Yıllarca istihbarat servisinde çalıştı. Sonra birlikte Hürriyet gazetesinde spor servisinde çalıştık. Bab-ı Ali'nin çok büyük emekçilerinden bir tanesiydi. 1977'deki Taksim olaylarında onu sivrilten ları çekti. Atılay Kayaoğlu'nu, sadece 77 olaylarıyla değil, su altında mükemmel çeken gazeteci olarak hatırlıyoruz. Diyebilirim ki ömrünü Hürriyet Gazetesi'nde geçirdi. Oranın büyük gazete olması sebebiyle büyük işlere imza attı. Aile dostumdu, çok sevdiği Bitez'de hayatını kaybetti. Bugün de O'nu buradan uğurluyoruz. Allah taksiratını affetsin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Hürriyet Gazetesi'nin eski foto muhabirlerinden Hüsnü Savaş ise şunları söyledi:

"Atılay ağabey eskiden hayat ve ses mecmuasında çalışırdı. Orada tabii çok büyük bilgi birikimi vardı. Hürriyet'e geldikten sonra biz ondan çok şey öğrendik. Çok acar bir foto muhabiriydi, bizi de kendisi gibi yetiştirdi. İlerleyen yıllarda şefliğimizi yaptı. Yardımseverdi, gözü kara bir insandı, çok dürüsttü, kimsenin hakkını yemezdi."

EFSANE KARELERİN MUHABİRİYDİ

Atılay Kayaoğlu Hürriyet gazetesinde 1969’da göreve başladığında 26 yaşındaydı. O yıl 16 Şubat’ta Amerikan 6. Filo’yu protesto etmek için 76 gençlik örgütü Beyazıt’ta toplandı. Göstericiler Taksim’e doğru yürüyüşe geçerken ‘Komünistlere gereken dersi verme’ çağrısına uyan sağ görüşlü bir grup da Taksim Meydanı’na geldi. Taksim’de iki grup arasında patlak veren ve ‘Kanlı Pazar’ olarak bilinen olaylar sırasında Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan bıçaklanarak öldürüldü. Ertesi gün Hürriyet gazetesinde Ali Turgut Aytaç’ın bıçaklandığı anı gösteren 9 sütuna açılmış ta bir polisin de olayı izlediği görülüyordu. Gündeme bomba gibi düşen o ın altında Atılay Kayaoğlu’nun imzası vardı. ürkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nden (TSYD) çeşitli zamanlarda başarı ödülleri kazanan, Hürriyet gazetesinde Servisi Şefliği görevini de üstlenen Atılay Kayaoğlu, uzun süre spor fotomuhabirliği yaptı. 38 yıl Hürriyet gazetesinde çalıştıktan sonra emekli olup Bodrum’a yerleşen Atılay Kayaoğlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.







DHA