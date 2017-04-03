Dubai’deki mobil cüzdanlar Cardtek’e emanet

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nde ödeme sistemlerinde yeni bir dönem başlıyor. Yenilikçi ve güvenli mobil ödeme platformu “empay” ile ülkede yaşayan yaklaşık 8 milyon kişi elektrik, su, gaz abonelikleri, iletişim faturaları, okul ücretleri, restoran zincirleri, taksiler ve daha birçok alandaki ödemeleri mobil cihazlar üzerinden yapabilecek.

Uluslararası çapta sunduğu yenilikçi ödeme sistemleri çözümleriyle tanınan Cardtek, Dubai Ekonomi Departmanı (DED)’in iştiraki Emcredit ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle Birleşik Arap Emirlikleri’nin ulusal mobil cüzdan çözümü “empay”ı hayata geçirdi.

Güvenli mobil ödeme platformu empay, Dubai’nin Akıllı Devlet Girişimi’nin bir parçası olarak devlet daireleri, ticari bankalar, döviz büroları, perakendeciler, eğitim kurumları ve ulaşım şirketleri de dahil olmak üzere birçok hizmet sağlayıcıyı, tüketicilerin geniş bir yelpazedeki pek çok hizmete kolayca erişebileceği ve tek bir mobil cüzdan platformu üzerinden ödeme yapabileceği ortak bir platformda bir araya getirecek. Bu iş birliğiyle, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki tüketiciler, pek çok diğer seçeneğin yanı sıra perakende ödemelerini (mağaza içindeki ve uzaktan ödemelerde) ve para transferlerini yapabilecekler, devletin sunduğu altyapı (elektrik, su, gaz gibi) hizmetlerini, iletişim faturalarını ve okul ücretlerini tek bir mobil cüzdandan ödeyebilecekler.

Bu ortaklığın Birleşik Arap Emirlikleri’nde ödeme sistemleri açısından hayatı oldukça kolaylaştıracağına ve ülkenin ekonomik gelişimi için yeni fırsatlar ve faydalar sağlayacağına değinen Cardtek CEO’su Ayşe Nil Sarigöllü, “Finansal teknolojiler sektöründeki hızlı değişime liderlik eden çözümlerimizi dünyanın dört bir yanına sunuyoruz. Emcredit ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği de uluslararası çapta en başarılı uygulamalar arasında şimdiden yerini aldı. Empay ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan yaklaşık 8 milyon kişinin yaşam kalitesi artacak; ödeme işlemleri ve resmi işlemler çok daha kolay ve güvenilir bir şekilde yapılabilecek. Bu projemizin uluslararası çapta pek çok ülke için de bir model teşkil edeceğine inanıyoruz” dedi.

Emcredit Limited CEO’su Muna Al Qassab ise “Cardtek ile kurduğumuz bu ortaklıktan dolayı son derece mutluyuz. Dubai Ekonomi Departmanı’nın bu özgün girişimini hayata geçirmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz, herkes için daha iyi, daha güvenli ve daha hızlı bir ödeme ekosistemi oluşturmak suretiyle, hem tüketicilerin, hem de kurumların hayatlarını kolaylaştıracak. Empay ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan insanlara finansal ve finansal olmayan işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için akıllı ama basit yollar sunacak yenilikler yaratacağız” şeklinde konuştu.

TÜM ÖDEMELERİN YÜZDE 17’Sİ EMPAY ÜZERİNDEN YAPILACAK

Akıllı bileklikler üzerinde özel bir NFC modülüyle çalışan empay projesi sayesinde her türlü akılı telefondan rahatça mobil ödeme yapılabilecek. Projede TSM (güvenilir servis sağlayıcı) altyapısı ve dijital cüzdan platformu da Cardtek tarafından sağlanıyor. Bu sayede mobil ödeme işlemleri, kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Projenin buluttaki yönetimi de Cardtek tarafından gerçekleştirilecek.

Cardtek, bu ortaklık çerçevesinde, Emcredit’e ödeme altyapısıyla birlikte mobil sektör bilgisini, işletimsel hizmetleri ve gelecekteki gereksinimleri destekleyecek ürün iyileştirmelerini de sağlayacak. NFC teknolojisinden yararlanan bu çözüm, mobil cihazların yanı sıra giyilebilir cihazlarda da kullanılabilecek.



DHA