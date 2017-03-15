Düğün magandası 7 yaşındaki Adnan'ı yaraladı

ŞANLIURFA’nın Harran İlçesi'nde, düğünde kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 7 yaşındaki Adnan Karakuş, bacağından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Harran’a bağlı Yukarıyakınyol Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle meydanında kurulan düğünü izlemeye giden Adnan Karakuş, kim tarafından ateş edildiği henüz bilinmeyen pompalı tüfekten çıkan saçmaların bacağına isabet etmesiyle yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan çocuk, ailesi tarafından özel araçla Harran Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Karakuş, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili güvenlik güçleri, tüfeği ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA