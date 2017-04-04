Dumlupınar şehitleri anıldı

ÇANAKALE Boğazı'ndan geçerken, 64 yıl önce, Nara Burnu önlerinde İsveç şilebi 'Naboland' ile çarpışıp batan Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit düşen 81 denizci için anma töreni düzenlendi. Son sözleri, "Vatan sağ olsun" olan Dumlupınar şehitleri, denizaltının battığı bölgeye çelenk bırakılarak anıldı.

Dumlupınar Denizaltısı şehitleri için düzenlenen anma töreni, Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Kalesi'nde başladı. Nara Barbaros Şehitliği'ndeki saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törene; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem ile askeri personel katıldı. Vali Tavlı ile Tuğamiral Ertem, gaziler ve şehit yakınları şehitliği ziyaret edip karanfil bıraktı.

Daha sonra 'TCG Çanakkale' denizaltısına geçen Tavlı ve Ertem, 'TCG Dumlupınar'ın 64 yıl önce battığı noktaya çelenk bıraktı. Çanakkale denizaltısındakilerle 'TCG Türkeli' gemisinde töreni takip eden askerler ve gaziler, 1 dakika boyunca çalan siren eşliğinde selam durarak Dumlupınar Denizaltısı şehitlerini andı.

Şehitlerden Er Ahmet Günal'ın oğlu Mustafa Günal, 4 yıldır düzenlenen törenlere katıldığını söyledi. Olay meydana geldiğinde 4 yaşında olduğunu belirten Günal, "Babamı ölmeden önce 2 kez gördüm. Onu da hayal meyal hatırlıyorum. Birinde yaz aylarında beyaz bir askeri üniformayla gelmişti. Sonrasında siyah bir elbiseyle geldi, kıştı. Babamla ilgili hatırladığım bu iki anı var. Burada bulunmak ve törene katılmak çok özel bir duygu" dedi.

Nara Kalesi'ndeki tören, panel ve Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bando konseriyle tamamlandı.

DUMLUPINAR KAZASI

Donanmaya katılışına müteakip muhtelif görevler alan ve onları başarıyla yerine getiren Dumlupınar, en son 1'inci 'İnönü Denizaltısı' ile birlikte Ege'de icra edilecek 'Blue Sea' isimli NATO Tatbikatı'na katılmak için 1953 yılında Gölcük'ten hareket etti. İki gün süren görevin ardından dönüşe geçen Dumlupınar Denizaltısı, 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece, Çanakkale Boğazı'nı girdi. Burada Marmara Denizi'nden boğaza giriş yapan İsveç Bandıralı 'Naboland' isimli ticaret gemisiyle çarpışarak batan Dumlupınar Denizaltısı'ndaki 81 denizci şehit oldu.

DHA