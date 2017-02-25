Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Gugler'den Türk meslektaşlarına: Özünüze sahip çıkın

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde gerçekleşen şefler şampiyonasının jüri başkanı Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Thomas Andereas Gugler, Türk mutfağının en iyi lezzetlere sahip olduğuna dikkat çekerek, "Özünüze sahip çıkın" dedi.

Efes Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ege Bölgesi Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı'nda (Aegean Hosttech), Ege'nin lezzetleri de görücüye çıktı. GL Platform Fuarcılık tarafından düzenlenen Aegean Hosttech bünyesindeki 3'üncü Üniversiteler Arası Aşçılık Şampiyonası'nın (Universiade 2017) ilk gününde, kıran kırana rekabet yaşandı. 14 ülkeden gelen uluslararası jüri, yaptığı değerlendirmede 'kapalı kutu' olarak verilecek malzemelerle yarışacak finalistleri belirledi.

Yarışmanın jüri başkanı Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Thomas Andereas Gugler, Türk mutfağına övgüler yağdırdı, ancak önemli uyarılarda da bulundu. Türkiye'nin turizme önemli bir noktada bulunduğunu, otel, eğlence yerleri, restoranların kalitesinin yüksek olduğunu ifade eden Gugler, buralarda 'iyi yemek' sunulmasıyla gastronomi turizminde de yükselen değerler arasında yer alacağını söyledi.

Aegean Hosttech bünyesindeki yarışmanın da ulusal düzeyde olmasına karşın gördüğü uluslararası ilginin 'Türk mutfağının beğenilen bir lezzet sunmasından' kaynaklandığına dikkat çeken Gugler, "Şunu herkes bilmeli. Türk mutfağı inanılmaz güzel. Bir o kadar da inanılmaz çeşide sahip. Bu yarışmayla, Türk şeflerle çalışan uluslararası şefler, kültürel mirası öğreniyor, onlar da bu mirası lezzetlerine yansıtıyorlar. Ancak dikkatimi çeken bir konu var. Yeni şeflerin birçoğu yeni şeyleri denemeye çalışıyor. Bu doğru değil. Aslında özünüze sahip çıkmak çok daha önemli" dedi.

"HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEYİN"

Zengin içeriğe sahip Anadolu mutfağının, Türk aşçısının eğitimle birlikte kalitesini yükseltmesine karşın yeni şeflerin 'denemeler' adı altında yaptığı değişimlerin bir dengeye oturtulması gerektiğini söyleyen Gugler, "Aslında hiçbir şeyi değiştirmenize gerek yok. Örneğin İskender kebabı, İskender kebabıdır ya da çubuk fasulye, çubuk fasulyedir. Bunların lezzeti zaten çok güzel. Değiştirmeyin. Özünüze sahip çıkın. Bu çok önemli" diye konuştu.

Anadolu mutfağının özünde yöresel doğal malzemelerin kullanımının yattığını söyleyen Gugler, "Dünyada Anadolu mutfağının daha iyi tanıtılması için yurtdışındaki marketlerde, Türkiye'nin yöresel doğal ürünlerin yer alması gerekiyor. Bu malzemeler bulunsun ki oradaki restoranlarda Anadolu mutfağı sunulabilsin" dedi.

"KADIN BUDU KÖFTE İNANILMAZ"

Kendisinin favori yemeğinin iskender kebap olduğunu daha önce açıkladığını, ancak kadınbudu köftenin de inanılmaz bir lezzet olduğunu söyleyen Gugler, "Ispanaklı börek ve sac kavurma da harika. Şunu herkes bilsin, Anadolu mutfağının lezzetlerinin hepsi çok güzel ve birini diğeriyle kıyaslamak mümkün değil" diye konuştu.

DHA