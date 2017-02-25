Dünya bilek şampiyonu, su satarak geçiniyor

GAZİANTEP'te, 2'si dünya, 4'ü Avrupa şampiyonluğu olmak üzere 26 madalya sahibi milli bilek güreşçisi bedensel engelli 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Zeynep Yılmaz, kaldırımda su satarak geçimini sağlıyor.

Kızılhisar Mahallesi'nde oturan Zeynep Yılmaz, 8 yaşında son kullanma tarihi geçmiş ilaç içmesi sonucu yürüme yetisini kaybetti. Yüzde 96 engelli raporu bulunan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Yılmaz, 9 yıl önce çocukluğundan beri meraklı olduğu bilek güreşi sporuna başladı ve zamanla milli takıma seçildi. Eşinden 10 yıl önce boşanan milli sporcu Yılmaz, Türkiye'yi temsil ettiği bilek güreşi müsabakalarında 2 Dünya ve 4 Avrupa şampiyonluğuyla birlikte toplam 26 madalya kazandı. Başarılarıyla tanınan Yılmaz, bir türlü iş bulamadığı için kaldırımda su satarak çocuklarıyla geçinmeye çalışıyor. Gündüzleri caddelerde su sattığını, akşamları ise antrenman yaparak müsabakalara hazırlandığını anlatan Zeynep Yılmaz, 17 yaşındaki Furkan Resul 13 yaşındaki Sıla isimli çocuklarına bakmak için çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

26 MADALYAYLA SU SATMAK AĞIRIMA GİDİYOR

İş sahibi olmayı arzulayan ve bu konuda yetkililerden yardım isteyen Yılmaz, şunları söyledi:

"Son olarak 2,5 ay önce Bulgaristan'da yapılan turnuvada dünya 2'ncisi oldum. Spora ilk başladığımda, hem bayan olmam, hem engelli olmam büyük tepkilere neden oldu. Buna rağmen ciddi başarılar elde ettim. 4 Avrupa şampiyonluğum, 2 Dünya şampiyonluğum ile birlikte toplamda 26 madalyam var. Bu kadar başarılı olmama rağmen geçim sıkıntısı çekiyorum. 2 çocuğum okula gidiyor ve evim kira. Eşim ile 10 yıl önce ayrıldık. Caddede su satarak geçimimi sağlıyorum. Yüzde 96 engelli olduğum için başvurduğum yerlerden olumsuz yanıt aldım. Ben de geçimimi su satarak sağlamaya çalışıyorum. Haftanın 3 günü de akşamları antrenmana gidiyorum. Branşımız olimpik olmadığı için devletten destek göremiyoruz. Ülkeme 26 tane madalya kazandırmama rağmen, çocuklarımı geçindirmek için su satmak benim ağırıma gidiyor. Ülkemin bizim gibi sporculara sahip çıkmasını istiyorum. Devlettin yetkililerinden isteğim çocuklarımı okutmama yardım etmeleri."

DHA