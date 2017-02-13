Dünya Çocuk İnovasyon Ödülleri Türkiye'de verilecek

ELVAN Grubu'nun kurucusu Mustafa Kadiroğlu adına verilen Dünya Çocuk İnovasyon Ödülleri için başvuru süreci başladı. İnovatif çocukların desteklenmesi ve Türkiye'yi bölgesinde yenilikçiliğin merkezi yapmayı hedefleyen ödüller için 4 farklı dilde www.childinawards.com adresli bir de web sitesi hazırlandı. Söz konusu site ve yapılan aktivitelerle Türkiye ve dünya çocuklarına tanıtılan ödüller, eylül ayında İstanbul'da yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak.

Bu sene 65. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Elvan Grubu, kurucusu Mustafa Kadiroğlu adına düzenlenen Dünya Çocuk İnovasyon Ödülleri için başvuru sürecini başlattı. İlk olarak 5 Haziran 2016 yılında verilen Mustafa Kadiroğlu Dünya Çocuk İnovasyon Ödülleri, bu yıl toplam 9 kategoride verilecek. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerinde hazırlanan www.childinawards.com adresli site ile Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika'da tanıtılan ödüllere son başvuru tarihi 30 Haziran 2017. Ödül töreni ise Eylül ayında İstanbul'da yapılacak.

"İNOVASYONUN ÇOCUKLUĞUNA İNDİK"

Çocuk inovasyonunu ödüllendirmenin Türkiye ve dünya için yeni ve gerekli bir şey olduğunu vurgulayan Elvan Grubu Başkanı Hidayet Kadiroğlu, 2 stratejik amaç için bunu yaptıklarını söyledi. Elvan Zeka Kulübü ile Türkiye'de ve dünyada zekanın gelişimini desteklediklerini belirten Hidayet Kadiroğlu, "Geçen yıl başlattığımız ödüllerle gelişen zekanın çıktılarını da ödüllendiriyoruz. Biz bu süreçle inovasyonun çocukluğuna iniyoruz. Çocukken inovasyon kavramıyla tanışan bireylerle daha inovatif bir toplum ve ekonomi inşa edebileceğimize inanıyoruz. İhracatta katmadeğeri yenilikçi nesillerle artırabiliriz" diye konuştu.

"TÜRKİYE YENİLİKÇİLİĞİN ADRESİ OLABİLİR"

Hidayet Kadiroğlu, sosyal sorumluluk projeleri olan çocuk inovasyon ödülleri ile ilgili olarak ikinci stratejik amaçlarını ise şöyle açıkladı: "Dünyada yenilik ve teknoloji denilince ilk etapta iki yer akla geliyor; 1- ABD'deki Silikon Vadisi, 2 -Hindistan'daki Banglore… Biz de bu ödüllerle Türkiye'yi komşu ve çevre ülkeleri de içine alan özellikle Afro-Avrasya bölgesinde yenilikçiliğin adresi haline getirmek istiyoruz. Yenilik-inovasyon denildiği zaman akla Türkiye gelsin diyor ve bunun için çalışıyoruz."

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MUSTAFA'NIN 16 YAŞINDA KURDUĞU ŞİRKET 65. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLAYACAK

Mustafa Kadiroğlu'nun 16 yaşındayken temelini attığı Elvan Grubu, bu yıl 65. Kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor. 2012 yılında sektöründeki ilk Ar-Ge Merkezi'ni kuran Elvan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından son 2 yıldır tüm kriterlerdeki performansıyla sektörünün Ar-Ge Lideri olarak ödüllendiriliyor. Mustafa Kadiroğlu Dünya Çocuk İnovasyon Ödülleri ile teşvik edilmesi ve imkan tanınması halinde her çocuğun yapabileceğine-başarabileceğine inanan Elvan Grubu, bu amaçla www.childinawards.com adresli bir de site kurdu. 4 farklı dilde hazırlanan site ve yapılan aktivitelerle dünya çocukları yenilikçiliğe davet ediliyor.

DHA