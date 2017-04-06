Dünya Sağlık Örgütü heyeti Suriyelilerin otopsisi için Adana'da

ADANA'ya gelen 3 kişilik Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, Suriye'de dünkü kimyasal saldırıda yaralanıp, bugün hayatını kaybeden 3 Suriyeli'nin otopsi çalışmasına katıldı.

Rejim güçlerinin dün İdlip'te kimyasal silahla düzenlediği saldırıda yaralanıp Türkiye'ye getirilen Suriyelilerden 1'i kadın, 3 kişi, Hatay'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazeler, alınan önlemlerle morga yerleştirildi. Suriyelilerin otopsi çalışmasına katılmak üzere DSÖ'den de 3 uzman, Adana'ya geldi. Saat 22.00'da başlayan otopsiye katılan uzman heyet ve teknisyenler, kimyasal tehlikeye karşı özel korumalı kıyafet giydi. Otopsi, devam ediyor.

DHA