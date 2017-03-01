Dünya Şampiyonu, başarının sırları anlattı

AEROBİK Cimnastik Dünya Şampiyonu olan Manisalı 15 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencilerine başarının sırrını anlattı. 'Altın kız', disiplinli çalışma ve sabırla başarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Topluluğu (MCBÜSOS) tarafından düzenlenen Kariyer Ekonomi Zirvesi'ne; Güney Kore'de Haziran 2016'da düzenlenen Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda birinci olan 'Altın Kız' 15 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı katıldı. Büyük başarılara imza atan Onbaşı, üniversiteli gençlere başarının sırlarını anlattı. Zirveye katılan Onbaşı, üniversiteli öğrencilere adeta kariyer dersi verdi. Henüz 3 yaşındayken baleyle başladığı kariyerinde geldiği noktayı anlatan Onbaşı, disiplinli bir hayat için spor yapılmasını tavsiye etti. Onbaşı, "Bence herkes spor yapmalı. Çünkü sporun bizim hayatımıza kattığı disiplini ben ayrı görüyorum. 16 yaşında olabilirim ama 5 yaşından beri bu sporla ilgileniyorum. Hatırlamadığım zamanlardan spora başlamışım. Yıllık ödevlerimi yaptığım zamanları hatırlıyorum. Tabii şu an şampiyonadan dolayı bana daha çok imkan ve tahammül sağlandı. Bundan dolayı tabii ki mutluyum ama spora başlanmalı. Başarı disiplinli çalışma ve sabırla birlikte geliyor" dedi.

DHA