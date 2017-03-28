'Dünya Tiyatro Günü' resepsiyonunda Kılıçdaroğlu sürprizi

BURSA’nın merkez Nilüfer İlçesi Belediyesi, '27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Nâzım Hikmet Kültürevi’nde resepsiyon düzenleyerek Bursa’da tiyatro ile ilgilenen tüm tiyatro sanatçıları ve öğrencileri bir araya getirdi. Resepsiyona CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılarak, davetlilere sürpriz yaptı.

Merkez Nilüfer Belediyesi, ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ kapsamında dün gece Nazım Hikmet Kültürevi’nde resepsiyon düzenledi. Resepsiyona programında yer almamasına rağmen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da katılarak, davetlilere sürpriz yaptı. Kılıçdaroğlu’na, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve CHP Bursa Milletvekilleri de eşlik etti. Tiyatroya emek verenlerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, tüm tiyatrocuların 'Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı. Konuklarla sohbet eden CHP Genel Başkanı, da çektirdi. Kılıçdaroğlu, "ültür sanata verdikleri destekten dolayı Başkan Mustafa Bozbey ve ekibini kutluyorum. Bu anlamlı günde tiyatroya emek verenlerle buluşmak güzel. Hepsi mutlu ama, kaygılarını yüzlerinde gördüm. 16 Nisan’da ‘Hayır’ diyerek inşallah bu kaygıları üzerimizden atacağız" dedi.

SHAKESPEARE RESİTALİ DÜZENLENDİ

Gecede Nilüfer Belediyesi 'Tiyatro' Genel Sanat Yönetmeni Engin Alkan yönetiminde Shakespeare Resitali düzenlendi. Nilüfer Belediyesi oyuncuları, Engin Alkan tarafından bestelenen Shakespeare sonelerini seslendirerek konuklardan büyük alkış aldı. Gecede ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ertan Akman Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Fransız aktris Isabelle Huppert'in kaleme aldığı uluslararası bildiriyi, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü öğrencisi Damla Çalışkan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün tarafından kaleme alınan ulusal bildiriyi, Nilüfer Belediyesi 'Tiyatro' oyuncularından Şeyma Gökçe Cengiz de Nilüfer Belediyesi 'Tiyatro' Koordinatörü E. Feza Soysal tarafından hazırlanan bildiriyi okudu. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde, Kuratörlüğünü Necla Akgün’ün yaptığı Nilüfer Belediyesi 'Tiyatro'nun sahnelediği oyunların larından oluşan bir sergi de izlenime sunuldu.

DHA