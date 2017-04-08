Dünyaca ünlü isimlerin balmumu heykelleri Diyarbakır'da

DİYARBAKIR'da bir alışveriş merkezinde, dünyaca ünlü birçok ismin bulunduğu balmumu heykelleri sergilenmeye başladı. Güneydoğu'da ilk kez Diyarbakır'da düzenlenen sergiye vatandaşlar büyük ilgi göstererek, heykellerle selfie çekti.

Diyarbakır'daki Ceylan-Karavil Alışveriş Merkezi, ilk kez dünyaca ünlülerin balmumu heykelleri sergisine ev sahipliği yaptı. Balmumundan heykel ustası Cengiz Dolu'nun hazırlayıp sergilediği balmumu heykeller arasında dünyaca ünlü Marilyn Monroe, Leonardo Da Vinci, Charlie Chaplin, Brad Pitt, Angelina Jolie, Shrek Ailesi, Buz Devri Kahramanları, Harry Potter, Fredy Kruguer, Karayip Korsanları, Dostoyevski, Albert Einstein gibi ünlü ve çizgi karakterleri sergileniyor. Tamamı balmumundan heykellerin kostümleri de gerçeklerine yakın tercih edilirken, balmumu heykelleri ilgiyle inceleyen Diyarbakırlılar, daha sonra heykellerle hatıra ı çekti.

Özel stantların üzerinde sergilenen heykellerin çevresi kırmızı şeritle çevrilerek koruma altına alındığı görülürken, heykellerin altında kime ait olduğu ve hikayesi bulunuyor. Alışveriş merkezine gelen vatandaşlar ise balmumu heykellerin sergisine büyük ilgi gösterirken, kentte sanatsal faaliyetlerin kendilerini oldukça mutlu ettiğini söyledi. Sergi 27 Nisan'a kadar alışveriş merkezinde sergilenmeye devam edecek.

DHA