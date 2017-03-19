'Duran adamlar'ın sokakta '18 Mart Çanakkale' duruşu

ÇANAKKALE Zaferi'nin 102'nci yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Avcılar'daki 'Çığlık Sanat Atölyesi' sanatçıları aralarında 'Seyit Onbaşı'nın da bulunduğu Kurtuluş Savaşı kahramanlarını 'Heykel Adam' performansı ile 2 saat süreyle canlandırdı.

İlki geçen yıl yapılan ve büyük ilgi gören anma etkinliği, yine trafiğe kapalı Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde yapıldı. Sanat atölyesi sanatçılarından Özgür Çalışkan Mehmetcik'i, çaresizlik içerisinde çocuğuna bakmaya çalışan Anadolu kadınını Ece Aykurt ve 'Seyit Onbaşı'yı Alihan Demirbilek canlandırdı. Önlerinde 'Dur Yolcu' diye başlayan 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı' yazılı levha bulunan sanatçılar büyük ilgi gördü. Yoldan geçenler sanatçıların bol bol larını çekti. Çığlık Sanat Atölyesi Genel Yönetmeni Cemal Uçarman, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü'nü sanatçı duyarlılığı ile andıklarını anlatırken, toplumun her kesiminin 'Seyit Onbaşı' performansına çok büyük ilgi gösterdiğini kaydederek "Seyit Onbaşı ne bir siyasi, ne bir mezhep yapısını, ne de bir ırk temelinde bir şeyi temsil etmiyor. Önü, arkası olmayan, şuradan- buradan beslenen değil, sıradan Anadolu çocuğu. Kurtuluş Savaşı’nda iman gücüyle inanılmazı başaran Anadolu çocuğu" dedi.

DHA