Durankayalılar, Vali Toprak'ı Türk bayraklarıyla karşıladı

HAKKARİ merkeze bağlı Durankaya Beldesi'ni ziyaret eden Vali Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindekiler, Türk bayraklarıyla karşılandı.

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Durankaya Beldesine giden Vali Toprak, Belediye Başkanı Fatih Keskin ve yüzlerce belde sakini tarafından karşılandı. İlk olarak Başkan Keskin’i makamında ziyaret ederek yürütülen hizmetler hakkında bilgi alan Vali Toprak, daha sonra belde sakinleri ile konuk evinde bir araya geldi.

Burada uzun kuyruklar oluşturan belde sakinleri ve ellerinde Türk bayrakları bulunan öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Vali Toprak ve beraberindeki protokol üyeleri bir süre sohbet ettikleri öğrencilere çikolata dağıttı.

Burada konuşan Vali Toprak, Durankaya Beldesi'ni üçüncü kez ziyaret ettiğini ifade ederek, kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı Başkan Keskin ve belde halkına teşekkür etti. Vali Toprak, "Hakkârililer bizi sevdi, bağırlarına bastı. Biz de onları aynı duygularla, aynı samimiyetle seviyoruz. Bizi mutlu eden de bu sevgimizin karşılık bulması. Vatandaşımız ile devletimizin, devlet kademelerinin, yöneticilerin kaynaşması, birbirine sevgiyle kenetlenmesi kadar önemli bir şey yok. Durankayalıları 15 Temmuz’daki o hain kalkışmadan sonra bir aydan fazla süren demokrasi nöbetlerinde de her zaman yanımızda gördük. Bu nedenle ben hepinize teşekkür ediyorum. Geldiğim günden beri ben başkanımızın vatanı, milleti ve bayrağı için hain odaklara ve örgütlere karşı net duruşuyla, mesajlarıyla devletine, milletine, bayrağına bağlılığına şahit oldum" dedi.

Vali Toprak, daha sonra belde sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Ziyarette, 1995 yılında Şemdinli İlçesi Ortaklar Karakolu’nda vatani görevini yaptığı sırada güvenlik güçleri ile PKK terör örgütü arasında çıkan çatışmada şehit olan Halit Tatlı’nın eşi Helim Tatlı, Vali Toprak’a yöreye ait el dokuması kilim hediye etti.

DHA