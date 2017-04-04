Dursun Çiçek'e tazminat

MAHKEME, Balyoz Planı davası kapsamında beraatine karar verilen CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e, yaşadığı mağduriyetler için 39 bin 361 lira maddi, 50 bin lira da manevi olmak üzere 89 bin 361 lira tazminatın yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yedinci duruşmaya davacı Dursun Çiçek, avukat kızı İrem Çiçek ile katıldı. Duruşmada, OYAK Genel Müdürlüğü ve ING Bank tarafından mahkemeye gönderilen yazılar üzerine dosyanın bilirkişiye gönderildiği, bilirkişi heyetinin de hazırladığı raporunda dosyaya konulduğu kaydedildi.

ÇİÇEK: ALEYHE HUSUSLAR OLSA DA BİLİRKİŞİ RAPORU YERİNDEDİR

Bilirkişi raporuna ilişkin beyanda bulunan davacı Dursun Çiçek, "Her ne kadar bazı aleyhe hususlar varsa da bilirkişi raporu yerindedir. Bilirkişi raporuna göre mahkemece maddi tazminata, ayrıca dava dilekçemiz göz önüne alınarak manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyorum" dedi.

SAVCI DA TAZMİNAT VERİLMESİNİ TALEP ETTİ

Esas hakkında mütalaasını sunan duruşma savcısı da, davacı Çiçek'in tutuklu yargılandığı Balyoz Planı davasının beraatle sonuçlandığını ve buna ilişkin tazminat talepli dava açtığını belirterek, "Tazminat vermesi için yasal şartların mevcut olduğu anlaşıldığından, talebin kabulü ile davacıya tazminat ödenmesine karar verilmesini kamu adına talep ediyoruz" dedi.

MAHKEME, TOPLAMDA 89 BİN 361 TL TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, davacı Çiçek tarafından açılan maddi ve manevi tazminat davasının kısmen kabul ediliğini belirterek, 31 bin 349, 28 liralık maaş farkı, 6 bin 270, 66 liralık emekli keseneği kaybı, bin 741,86 liralık OYAK Emeklilik yardım farkı olmak üzere 39 bin 361,80 lira maddi, 50 bin lira da manevi olmak üzere toplam 89 bin 361,80 liranın, haksız eylem tarihi olan 3 Ocak 2014'ten itibaren işleyecek faiziyle Hazine'den alınarak davacı Dursun Çiçek'e ödenmesini kararlaştırdı.

4 AY DİKKATE ALINDI

Mahkemenin bu kararının ardından konuşan Dursun Çiçek, "Dava kapsamında en çok mağdur olan benim ama bugüne kadar mahkemelerin verdiği tazminat miktarlarının en düşüğü de bu oldu" dedi. Mahkeme Başkanı da Çiçek'e, mağdur edildiği 4 ayın dikkate alındığını belirterek, itirazın istinaf mahkemelerine yapılabileceğini söyledi.



DHA