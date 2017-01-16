Düşen uçağın İstanbul’daki son ları

– Bişkek'te bu sabah düşen ACT Havayolları’na ait Boeing 747400F Jumbo Jet tipi kargo uçağının son larını geçtiğimiz hafta Gökhan Sarıgöl çekmişti.

Temsil gözetim şirketi Fly Service’in sahibi olan ve aynı zamanda uçak ları çeken Gökhan Sarıgöl, o anları şöyle anlattı:

“Atatürk Havalimanı’ndaki operasyonumuzu kontrol etmek amacıyla 11 Ocak’ta aprona çıktım. Bişkek’te düşen uçak, henüz inmişti. Önümde taksi yaparak ilerliyordu. TC-MCL tescilli uçağın larını çekerek o anları ölümsüzleştirdim. O an uçağın ını çekiyorsunuz ama bir süre sonra uçak düşüyor. Spotter olarak adlandırılan havacılık çılığının bu da farklı bir yönü.”

Sarıgöl bir ay önce Amsterdam’da düşen uçağın ekibiyle kahvaltı yaptığını belirterek, “Kaldığım otelde ACT Havayolları’nın ekibinin olduğunu öğrendim. Sabah kahvaltımızı bu kazada hayatını kaybeden ekiple yapmıştım” diye konuştu.

(lı)

DHA