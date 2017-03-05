Düşen uçağın Suriyeli pilotu enkazdan 40 kilometre güneyde bitkin halde bulundu (2)

PİLOTUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hatay'a düşen Suriye savaş uçağının sabaha karşı bulunan ve adı açıklanmayan pilotu, beyin sarsıntısı geçirmiş olma ihtimaline karşı, Hatay Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alındı.

Bölgedeki köylerde oturanlar, gece boyunca kayıp pilotun bulunması için yapılan aramalara katıldı. Köylülerden birinin cep telefonu ile çektiği 50 55 yaşlarında, üzerinde askeri pilot kıyafeti olan kişinin, albay rütbesindeki Suriyeli pilot, jandarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Pilotun tedavisinin sürdüğü serviste geniş güvenlik önlemi alınırken, polis ve jandarma, hastane çevresinde kuş uçurtmuyor. Jandarma ekipleri, düşen uçağın enkazının bulunduğu Yaylacık Köyü çevresinde güvenlik koridoru oluşturdu. Bölgeye giriş çıkışlar kontrollü olarak yapılıyor.

Bu arada uçağın enkazının Rus askeri yetkililer tarafından inceleneceği öne sürülüyor.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)

DHA