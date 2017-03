Duygu öğretmen 1.5 yıldır kayıp köpeğini arıyor

ESKİŞEHİRLİ resim öğretmeni Duygu Artıran, 1.5 yıl önce kaybolan 'Salkım' adlı Terrier cinsi köpeğini her yerde arıyor.

Eskişehir'de özel bir okulda resim öğretmeni olarak görev yapan Duygu Artıran'ın köpeği Salkım, 2015 yılının Kasım ayında Söğütönü Mahallesi'ndeki evlerinin önünden kayboldu. O tarihte 3 yaşında olan dişi köpeğini her yerde aradığını ve halen de aramaya devam ettiğini söyleyen Duygu Artıran, "Salkım evimizin bahçesinde dolaşır, dışarıya da çıkardı. Ya çalındı ya da sahipsiz zannedilip götürüldü. Kaybolduğu günden bu yana ları çoğaltıp afiş olarak her yere astım. İnternette, sosyal medyada da larını yayınladım. Ölmediğine eminim. Bu yüzden de aramayı sürekli devam ettiriyorum" dedi.

Salkım'ı 2 aylıkken sahiplendiği ve 3 yaşına kadar yanında olduğunu ifade eden Duygu Artıran, "Salkım, adıyla seslendiğinde hemen yanınıza gelir. Büyük boy Terrier cinsi. En belirgin özeliği kuyruğunun ucunda beyaz tüyünün olması. Salkım'ı görenlerin 0 553 553 57 58 nolu telefonu aramalarını rica ediyoruz" dedi.

DHA