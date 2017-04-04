Düzce Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbar yapan 12 kişiye para cezası

DÜZCE'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarlarda bulunduğu tespit edilen 12 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında 250'şer TL idari para cezası verildi.

Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 15 Kasım 2015'te kurulduğu belirtilerek şöyle denildi:

"112 Acil Çağrı Merkezi’ne kurulduğu günden bu yana gelen çağrılar içerisinde gereksiz çağrı oranı yüzde 67’dir. 112 Acil çağrı numarasının amacı dışında kullanılması çağrıyı karşılayan ve yönlendiren personelin mesaisinin büyük bir kısmında bu çağrılarla uğraşmak zorunda kalmasına, personel veriminin düşmesine, çağrıyı karşılayan personel gereksiz çağrılarla ilgilenirken acil yardım bekleyen kişilerin çağrı merkezine ulaşmasında zaman kaybı yaşamasına, maddi ve manevi kayıplara hatta can kayıplarına neden olabilmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni acil yardım talep çağrıları dışında asılsız ihbar ve gereksiz yere hattı meşgul edenler, kötü niyetli ve hakaret amaçlı olarak arayan ve bu davranışlarında ısrar eden kişiler hakkında Kabahatler Kanunu ve 112 Acil Çağrı Merkezi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca 250 TL, tekrarında iki katı olarak Düzce Valiliği tarafından idari yaptırım kararı uygulanmaya başladı. 2016 yılı için idari yaptırım kararı uygulanan 12 kişiye 250’şer lira para cezası kesildi."

DHA