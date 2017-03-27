Düzce Belediye Başkanı Keleş'e 'hanedahlık' eleştirisi

DÜZCE Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Keleş'in, aralarında amcası, gelini ve yeğenlerinin bulunduğu 9 akrabasının belediyede üst düzey görevlerde çalıştığı iddia edildi. Başkan Keleş, yaptığı açıklamada söz konusu kişilerin kendisinden önceki dönemlerden itibaren belediyede çalıştığını söyledi.

Düzce'de 2014'te belediye başkanı seçilen Mehmet Keleş, iddiaya göre amcası Şemsettin Yenersoy, teyzesinin kızı Mesude Özcan ile komşusu ve aile dostu Ali Güney'i belediye başkan yardımcısı yaptı. Başkan Keleş'in eşi Gönül Keleş'in yeğeni Emre Kahraman'ın Özel Kalem Müdürü, yeğenlerinden Ferit Girgin'in Destek Hizmetleri Müdürü, Zeynan Karabacak'ın Su ve Kanalizasyon Müdürü, Kenan Güreşçioğlu'nun da Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptığı ileri sürüldü. Başkan Keleş'in, 2 yıl Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapan yeğeni Akif Keleş'in geçen yıl Yazı İşleri Müdürlüğü görevine atadığı, gelini İlkay Karabulut Keleş'i de basın danışmanı olarak görevlendirdiği iddia edildi.

CHP'DEN 'HANEDANLIK' TEPKİsi

CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan, belediye başkanının akrabaları ile birlikte çalıştığını söyleyerek, "Söz konusu kişiler arasında akrabası olmayan insanlar da var ama dolaylı yollardan hısımlıkları da var. Elimizde bunlarla ilgili belgeler ve raporlar da var. Düzce Belediyesi hanedanlık gibi yürütülüyor. Sayın başkan istediği yakınını, istediği hısmını istediği noktalara yerleştirmiş. Bütün ihaleleri teklif usülü istediği şirkete verip piyasanın çok üzerinde işlerle Düzce'nin parasını çarçur etmektedir" dedi.

BAŞKAN KELEŞ'TEN AÇIKLAMA

Başkan Keleş ise sosyal medyada 'hanedanlık' yorumları yapılan belediyede akrabalarının çalışması konusuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Komuoyunun yanıltıldığını, belediyede yıllardan beri yönetici olarak çalışan kişilerin sanki son dönemde atanmış gibi gösterilmeye çalışıldığını ileri süren Başkan Keleş'in açıklamaları şöyle:

"Belediyemizde görev yapan Başkan Yardımcısı Ali Güney, Başkan Yardımcısı Mesude Özcan, Özel Kalem Müdürü Emre Kahraman ile ne şahsımın ne de eşimin herhangi bir akrabalık bağı bulunmamaktadır. Özel kalem müdürü olarak gösterilen İlkay Karabulut Keleş müdür değil özel kalem çalışanıdır. Basın halkla ilişkiler okulu mezunu olarak mesleğiyle ilgili bölümde görev yapmaktadır. Kenan Güreşçioğlu ve Ferit Girgin üç dönemden beri belediyede görev yapan asaleten değil vekaleten müdürlük görevini yerine getiren kişilerdir. Şemsettin Yenersoy 2004-2009 yılları arasında da Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü iken Düzce Belediyesi'nde çalışmaya ikna ettiğimiz başarılı çalışmalarını her kesimin takdir ettiği çalışanımızdır. Zeynan Keleş Karabacak, belediyemizde Jeoloji Mühendisi olarak görev yapmakta, su işleri müdürlüğü boş olduğu için yeni müdür atanana kadar mesleği gereği tedviren görev yapmaktadır. Belediyede yıllardan beri yönetici olarak çalışan kişiler sanki son dönemde atanmış gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Bahse konu kişilerin hiç biri bu dönemde işe alınmamıştır, hepsi daha önceki dönemlerden beri bu kurumda görev yapmaktalar. Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atanan Emre Kahraman istisnai kadroya İçişleri Bakanı tarafından atanmıştır."

DHA