Düzce merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu 24 gözaltı

DÜZCE merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen 35 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. Örgüte ait okul, dershane ve yurtlarda çalıştıkları öğrenilen şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramalar yapılarak bazı belge ve evraklar ile dijital cihazlara el konuldu. Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken 11 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

DHA