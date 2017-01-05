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Gaziantep Haberi: Düzce'de asayiş uygulaması

Düzce'de asayiş uygulaması
17:145 Ocak 2017
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Düzce'de asayiş uygulaması
Düzce'de asayiş uygulaması

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE'de polis ekipleri, halkın yoğun olduğu alanlarda uygulama yaparak şüpheli gördükleri kişileri kontrol etti.
Son dönemde artan terör saldırıları üzerine Düzce'de tedbirler artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde halkın yoğun olduğu alanlarda uygulama yaptı. Cedidiye ve Büyük Camiler ile Spor sokaklar ile Gaziantep Caddesi ile alışveriş yoğunluğunun yaşandığı alanlarda şüpheli görünen kişiler kontrol edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada özellikle yabancı uyruklu kişiler durdurulup kimlikleri kontrol edilerek üzerleri arandı. Uygulamada 123 kişi kontrol edilirken suç unsuruna rastlanmadı.

DHA

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