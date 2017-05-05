Düzce'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

DÜZCE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 zabıt katibi ile 4 infaz koruma memuru gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 8 kişinin evlerine sabah eş zamanlı baskın yapıldı. Düzce Adliyesi'nde hala görevde olan 4 zabıt katibi ile cezaevinde çalışan 4 infaz koruma memuru polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve dökümanlara el konuldu. 8 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

DHA