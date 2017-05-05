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Düzce Haberi: Düzce'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Düzce'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

11:085 Mayıs 2017
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Düzce'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Düzce'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

DÜZCE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 zabıt katibi ile 4 infaz koruma memuru gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 8 kişinin evlerine sabah eş zamanlı baskın yapıldı. Düzce Adliyesi'nde hala görevde olan 4 zabıt katibi ile cezaevinde çalışan 4 infaz koruma memuru polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve dökümanlara el konuldu. 8 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. 

 

DHA

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