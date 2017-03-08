Düzce'de jandarmadan kadın sürücülere karanfil

DÜZCE'de jandarma ekipleri, kadın sürücülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karanfil dağıtarak kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Aydınpınar Caddesi, Duraklar Köyü mevkisinde kadın sürücülere yönelik uygulama yaptı. Jandarma, kadın sürücüleri durdurup 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil dağıttı. Sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan kadın yolculara da karanfil verildi. Sürücülere ayrıca trafikte uymaları gereken kurallarla ilgili broşürler dağıtıldı. Sürücüler, jandarma ekiplerine teşekkür ederek yollarına devam etti.

DHA