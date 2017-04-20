Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

DÜZCE'de polis ve jandarmanın düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Fevziçakmak, Mergiç, Burhaniye ve Taşköprü mevkilerinde uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen S.D, F.G ve S.A'nın evlerine eş zamanlı baskın yaptı. Evlerde yapılan aramada 31 paket halinde sentetik uyuşturucu bonzai ile uyuşturucu satışından elde edilen 3 bin 500 TL para ele geçirildi. 3 şüpheli ile bu kişilerden uyuşturucu aldığı iddia edilen F.C. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri de Gölyaka İlçesi'nde 19 yaşındaki E.A. ve ilçeye bağlı Sarıdere Köyü'nde M.A.Y.'nin evine baskın yaptı. Evlerde yapılan aramada 31 adet ecstasy hap ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheli, polis ve jandarmadaki sorguları ardından adliyeye sevk edildi.

DHA