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Düzce Haberi: Düzce'de uyuşturucuya 1 tutuklama

Düzce'de uyuşturucuya 1 tutuklama
16:5015 Mart 2017
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Düzce'de uyuşturucuya 1 tutuklama
Düzce'de uyuşturucuya 1 tutuklama

DÜZCE'de, evinde 130 gram bonzai ve esrar maddesi ile yakalanan S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 2 ay önce Aydınpınar Caddesi’nde uyuşturucu alışverişi anlaşmazlığından çıkan kavgada kalçasından bıçaklanarak hafif yaralanan S.Y.'yi, tedavisi ardından takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takip ile S.Y.'nin kent merkezinde uyuşturucu satıcılığı yaptığı belirlendi. Polisin adresini belirleyerek evine baskın yaptığı S.Y., 130 gram bonzai ve esrar maddesi ile yakalandı. Polisteki sorgusu ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

DHA

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