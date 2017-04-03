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Son Dakika: Dvorkoviç, Türkiye'ye kısıtlama uygulanabileceğini açıkladı

Dvorkoviç, Türkiye'ye kısıtlama uygulanabileceğini açıkladı
09:563 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Dvorkoviç, Türkiye'ye kısıtlama uygulanabileceğini açıkladı
Dvorkoviç, Türkiye'ye kısıtlama uygulanabileceğini açıkladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya'nın Türkiye'nin eylemlerine yanıt olarak bu ülkeden ürün sevkiyatına kısıtlama uygulanabileceğini bildirdi.

Dvorkoviç, gazetecilerin Rusya'nın Türkiye'ye aynı kısıtlamaları uygulayıp uygulamayacağı sorusu üzerine, 'Eğer onlar bizim ürünlerimize kısıtlama uygulama devam ederlerse biz de aynı yanıtı vermek zorunda kalabiliriz. Bu durumda mantığın kazanmasını ümit ediyorum' dedi.

Hatırlanacağı üzere, 15 Mart'tan itibaren Türkiye Rusya'yı buğdayı vergisiz gönderme hakkına sahip olan ülkeler listesinden çıkardı. Böylelikle Rus ihracatçılar buğdayı Türk piyasasına % 130'luk vergiyle gönderiyorlar.

DHA

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