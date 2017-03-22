EasyJet Havayolu Türkiyeİngiltere uçuşlarında elektronik yasağını başlattı

İngiliz havayolu şirketi EasyJet, Türkiye ile İngiltere arasındaki uçuşlarda cep telefonundan büyük elektronik aletlerin kabine alımını yasakladığını duyurdu. Türkiye ile İngiltere arasındaki uçuşlarda cep telefonundan büyük elektronik aletlerin kabine alımını yasaklayan ilk havayolu şirketi EasyJet oldu. EasyJet ,yasağın uygulanmasına bugün itibarıyla Türkiye ve Mısır'da başlandığını duyurdu. ABD'nin, aralarında İstanbul'un da bulunduğu sekiz ülkeden bu ülkeye doğrudan uçuşlarda güvenlik gerekçesiyle kabine cep telefonundan büyük elektronik cihaz alınmamasına ilişkin Salı günü aldığı kararının ardından İngiltere’de benzer bir karar almıştı. Yasağın başlaması gereken bir tarih açıklamayan İngiliz hükümeti, havayollarının uygulamaya başlama sürecinde olduğunu duyurmuştu. İngiltere bu iki ülkenin dışında ayrıca Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Tunus’tan kalkan uçaklarda da cep telefonundan büyük elektronik aletlerin kabine alınmamasına karar vermişti. Yasağa gerekçe olarak IŞİD ve El Kaide'den gelen tehditler gösteriliyor.

DHA