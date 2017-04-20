Ebru'nın kaçırıldığını söyleyen ailesi polise başvurdu

DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi'nde kelebek hastası ve tekerlekli sandalyeye mahkum 32 yaşındaki Ebru Evsan'dan 2 gündür haber alamayan ailesi, kızlarını Serkan A. adlı kişinin kaçırdığını ileri sürerek polise başvurdu.

Ergani İlçesi'nde yaşayan ve milyonda bir görülen kelebek hastalığı (Epidermolizis Bülloza) nedeniyle el ve ayak parmakları birbirine yapışan ve zamanla yürüme kabiliyetini kaybeden Ebru Evsan, 2 gün önce ortadan kayboldu. Kızları Ebru'nun, kendisine yardım edeceğini söyleyerek kandıran Serkan A. tarafındın kandırıldığını ileri süren Songül ve Ekrem Evsan çifti polise başvurdu.

Ebru'nun hastalığının son aşamada olduğu için kemoterapi ve özel ilaçlarla günlük tedavi edilmesi gerektiğini belirten anne Songül Evsan, tedavinin bir hafta aksaması halinde yaşamının tehlikeye gireceğini anlattı. Ekrem Evsan da kızını 6 ay önce kemoterapi için Ankara'ya götürdüğünü belirterek, 'Orada Serkan A. olarak tanıtan bir şahıs, Ankara'da bu hastalıkla ilgili bir dernekten geldiğini belirterek bize yardımcı olmaya çalışıyordu. Ankara'daki tedavinin ardından Ergani'ye döndük. Son 2 aydan bu yana da bu şahıs kızımızla sosyal medyada, bizden habersiz görüşüyormuş. Bu şahsın birkaç kez bizden gizli kızımı görmeye geldiğini öğrendik' dedi.

Ebru'nun ağır hastalığına karşın hayat dolu olduğunu tekerlekli sandalye ile güzel havalarda dışarı çıkıp gezdiğini belirten Ekren Evsan, 'Gezmek için dışarı çıkan Ebru'dan bir daha haber alamadık. Her yeri aradık ancak bulamadık. Akşam yengesini arayıp bu şahısla başka bir kente kaçtığını söyleyip telefonu kapattı. Bir daha ulaşamadık. Bu şahsı araştırdık, bahsettiği dernekle bir ilgisi yokmuş. Kızımın tüm bedeni yara içinde. Evlenecek bir hali yok. Bu şahıs kızımı ne diye kaçırmış Organ mafyası mı, ilaç mafyası mı bilemiyoruz. Ebru'nun hayatından endişe ediyoruz' dedi.

DHA