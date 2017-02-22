Eczaneden bilgisayar hırsızlığı kamerada

ADIYAMAN’da, Murat Deniz T.'nin kapısını zorlayarak girdiği eczaneden bilgisayar çaldığı anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah eczaneye gelen işyeri sahibi, kapının açık olduğunu ve bilgisayarının yerinde olmadığını fark edince polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler, güvenlik kamerası kayıtlarından bilgisayarı çalan kişinin Murat Deniz T. olduğunu belirledi. Polis, kent merkezindeki evinde Murat Deniz T.'yi gözaltına aldı.

Çalınan bilgisayar sahibine teslim edilirken, şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA