Edirne Belediye Meclisi'nde encümen seçimine suç duyurusu

EDİRNE Belediye Meclisi'nde encümen üyelerinin seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Ak Parti ve MHP'li 13 üyesi hem savcılığa suç duyurusunda bulundu hem de yürütmenin durdurulması istemiyle Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Edirne Belediye Başkanlığı, geçen 5 Nisan tarihinde encümen üyesi seçimi yaptı. Belediye Meclisi'nde CHP'den 3, Ak Parti'den 2, MHP'den de 1 üye aday gösterildi. Seçimlerin sonunda 13'er oy çıkan üyeler için oylama yenilendi ve CHP'den 3 aday belediye encümenine seçildi.

Seçim sırasında ‘usulsüzlük' yapıldığını öne süren Ak Parti ve MHP'li belediye meclis üyeleri, Edirne Belediye Başkanlığı hakkında Edirne Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Üyeler ayrıca encümen seçimleri için de Bölge İdare Mahkemesi'nde ‘yürütmeyi durdurma' istemiyle dava açtı.

Başvurunun ardından konuşan Ak Partili meclis üyesi Turgut Terzi, encümen seçimleri sırasında 13'er oyla eşitlik olduğunu ve CHP'lilerin seçimi yenileyip, daha önce oy kullanmayan 2 CHP üyesinin de seçimlere katıldığını ileri sürdü. Terzi, 'Ak Parti'den 2 aday, MHP'den 1 aday gösterilmişti. Meclis 27 kişiyle toplandı, herkes oy kullandı. Bir boş oy çıktı, seçimlerde CHP, Ak Parti ve MHP'li adaylara 13'er oy çıkmıştı. Kura çekilmesi gerekirdi ancak bu yapılmadı. Seçim yenilendi, daha önce oy kullanmayan 2 CHP üyesi daha geldi ve CHP 3 adayını encümene seçmiş oldu' dedi.

Turgut Terzi, Ak Parti ve MHP'li üyeler olarak konuyu yargıya taşıdıklarını belirterek, 'İdare Mahkemesi ve Cumhuriyet Savcılığı açısından gerekli incelemenin yapılması için dilekçelerimizi verdik' diye konuştu.

MHP'li meclis üyesi Ahmet Karagülle de açık oy, gizli tasnif yapıldığını belirterek, 'Oyları CHP'li katip üyeler saydı, ne çıktığını bize göstermediler. Sonra geldiler eşit oylar alındı denildi. Eşit olduğunda kurada çekilmesi gerekiyordu bu da yapılmadı' dedi.

DHA