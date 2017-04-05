Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Edirne Haberi: Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde açlık grevi

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde açlık grevi

19:215 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde açlık grevi
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde açlık grevi

EDİRNE F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'terör' suçundan tutuklu bulunan 4 kişi, İmralı'da ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan kısıtlamaları protesto etmek için süresiz açlık grevine başladı.
Edirne'de, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'PKK terör örgütü üyesi olmak' suçundan hükümlü ve tutuklu bulunan A.D., H.B., R.S. ve Ş.Ç., İmralı'da ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan kısıtlamaları protesto etmek amacıyla dün itibariyle süresiz ve dönüşümlü olarak açlık grevine başladı.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar