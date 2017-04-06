Edirne FETÖ davasında 22 askere 3'er kez müebbet istendi

EDİRNE'de 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde rol aldığı iddiasıyla haklarında soruşturma açılan ve aralarında ordudan ihraç edilen 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da bulunduğu 8'i tutuklu 22 askerin soruşturması tamamlandı. Edirne Cumhuriyet Savcısı Eşref Çağdaş Bal tarafından hazırlanan 229 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında 'anayasal düzeni, meclis ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasıyla 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili edirne'de askerlere yönelik iddianame Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Edirne Cumhuriyet Savcısı Eşref Çağdaş Bal tarafından hazırlanan 229 sayfalık iddianamede, aralarında ordudan ihraç edilen 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da bulunduğu 8'i tutuklu 22 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede sanık Hidayet Arı'nın yanı sıra subay ve astsubay rütbelerindeki Ekrem Tekinarslan, İsmet Sezgin, Kağan Kaya, Ramazan Altun, Ali Soylu, Bülent Yılancı, Ali Koç, Ayhan Atasoy, Ercan Çırak, Furkan Avcı, Harun Kiraz, İlkan Pekcur, Mehmet Sağlık, Mustafa Gençay, Oğuz Özcan, Oğuzhan Çevik, Özhan Yurdugüzel, Sinan Çamur, Şeref Karataş, Tahsin Arda Karabiber ve Zafer Dağdeviren yer aldı.

3'ER KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ordudan ihraç edilen Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 22 asker için 'Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Yasama Organını ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak, bazı sanıklar hakkında da 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede sanıklar için örgüt üyeliğinden 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve verilecek cezaların yarı oranında da arttırılması talep edildi.

MAHREM YAPI VURGUSU

İddianamenin giriş bölümünde, 15 Temmuz gecesi meydana gelen darbe girişimine yönelik ülke genelinde yaşanan olaylarla eş zamanlı olarak, Edirne’de gerçekleşen eylemlerin irtibatlandırıldığı belirtildi. Ayrıca Edirne’de yaşanan olayların ‘asıl merkez ve odak’ noktasının Tugay Karargahı olduğu ifade edilerek, 7 aylık sürede FETÖ/PDY yapılanmasının en ‘mahrem’ unsurlarından olan, askeri yapılanması hücre tipi örgütlenmenin tüm unsurlarının ortaya konarak tespit edildiği ifade edildi.

DHA