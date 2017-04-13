Edirne şehitliğindeki masalar çalındı

EDİRNE'de Asker Hastanesi Şehitliği'nde, ziyaretçilerin oturması için yaptırılan 5 banklı masalardan 4'ü, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Türkiye'de Çanakkale Şehitliği'nden sonra 5 bin 5 şehidin mezarıyla ikinci büyük şehitlik olan Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde, ziyaretçilerin dinlenmesi için Edirne Şehit Aileleri Derneği'nin bağışlarla yaptırdığı 5 banklı masadan 4'ü, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Şehitlikteki masaların çalınmasına çok üzüldüğünü söyleyen, Edirne Şehit Alileri Derneği Başkanı Faruk Çiftçi şöyle dedi:

'Biz buraya şehitleri ziyaret etmeye gelenlerin dinlenmesi için, yapılan yardımlarla bu bank masaları yaptırdık. Vatanı için canını feda edenlerin yattığı şehitlikten nasıl bu masalar çalınır anlamış değilim. Gerçekten Edirne'de böyle bir şeyin yaşanmasına çok üzüldüm. Olayı polise haber verdik. Bunu kim ya da kimler yaptı bilmiyorum, anlamakta zorlanıyorum. Burası şehitlik. Benim evimdeki masayı çalsalardı bu kadar üzülmezdim.”

Polis, masaları çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

DHA