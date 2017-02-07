Edirne Valisi Özdemir: Yunanistan kaçakları zulmederek gönderiyor

EDİRNE Valisi Günay Özdemir, Yunanistan'ın yasa dışı yollardan ülkelerine giren kaçakları işkence ederek Meriç Nehri üzerinden botlarla Türkiye'ye gönderdiğini belirterek tepki gösterdi. Yunanistan'ın teröristlere sahip çıktığını ifade eden Özdemir, "Son dönemdeki FETÖ'nün terör örgütü üyelerini vermemesine rağmen, onlara sahip çıkmasına rağmen, mazlum insanları zulmederek Türkiye'ye göndermesi, hem insanlık açısından, hem de iyi komşuluk açısından iyi bir davranış olmadığını düşüyorum" dedi.

Yunanistan, ülkelerine kaçak olarak giren göçmenleri kamplarda topladıktan bir süre sonra ellerindeki cep telefonlarına ve paralarına el koyarak Türkiye'ye gönderiyor. Son dönemde artan geri göndermelerde sınır devriyelerinin şiddete başvurdukları ve kaçakları köpek ve silahlarla korkuttukları ortaya çıktı. Türkiye sınırında birçoğu yaralı olarak bulunan kaçaklar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından verdikleri ifadelerde, Yunanistan polislerinin kendilerini döverek botlara bindirdiğini ve zorla Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye yasa dışı olarak gönderdiğini söyledi.

VALİ ÖZDEMİR TEPKİ GÖSTERDİ

Edirne Valisi Günay Özdemir, Yunanistan'ın kaçaklara zulmederek geri gönderildiğinin sınır güvenlik güçleri tarafından tespit edildiğini söyledi. Konunun uluslararası alanlarda dile getirildiğini ancak Yunanistan'ın aynı uygulamasına devam ettiğini anlatan Özdemir, Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü askerleri örnek göstererek şunları söyledi:

"Yunanistan kaçakları yasa dışı yollardan geri göndermeyi sürekli yapıyor. Daha önce de hem mültecilerle, hem de bizim tespitlerimiz var. Sınırdaki güvenlik birimlerinden aldığımız bilgiler var. Biz bunları uluslararası alanda gündeme de getirdik. Ama son dönemde bu iş çok daha hızlanmaya, artmaya başladı. Birkaç gün önce 40 mülteciyi işkence yaparak, insanlık dışı davranarak, bunları her türlü zulmü yaparak bunları sınır dışı ediyor. Biz bunları tespit ettik. Uluslararası alanda hem bakanlık, hem Dışişleri Bakanlığı olarak bunların takipçisiyiz. Bundan sonra da takip edeceğiz. Özellikle terör örgütlerine göstermiş olduğu son dönemdeki FETÖ'nün askerlerini, FETÖ'nün terör örgütlerini vermemesine rağmen, onlara sahip çıkmasına rağmen mazlum insanları sınır dışı ederek, onlara zulmederek, Türkiye'ye göndermesi, hem insanlık açısından, hem de iyi komşuluk açısından iyi bir davranış olmadığını düşüyorum."

"CEP TELEFONLARIMIZI VE PARAMIZI ALDILAR"

Yunanistan'ın son olarak önceki gün şiddet kullanarak Türkiye'ye gönderdiği kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Barınma evine getirildi. Bir çoğu yaralı olduğu için tedavi ettirilirken, alınan ifadelerinde Yunanistan'ın köpekler ve silahlarla korkuttuklarını söyledi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklarda, köpek ısırıklarının yanı sıra vücutlarında çok sayıda darp izi tespit edildi. Ayrıca Yunanistan'ın son 4 ayda 3 binden fazla sığınmacıyı Türkiye'ye gönderdiği belirlendi.

Pakistan uyruklu kaçaklardan Şehzat Ahmet, Yunan polisinin cep telefonlarını ve paralarını aldıktan sonra zorla Türkiye'ye gönderdiğini öne sürerek, "Yunanistan'a gittiğimizde bizi yakalayıp dövdüler. Daha sonra kampa götürüp yemek vermediler. Üç gün orada kaldık, sadece dövdüler. Para ve telefonlarımızı aldılar. Ellerinde uzun sopalar vardı. Köpekleri vardı bizim üstümüze saldılar. Bize, 'siz Müslümansınız, burada bir işiniz yok' dediler. Yakındaki köy olmayan çok uzak bir yerde indirdiler. Zorla Türkiye'ye gönderdiler" dedi.

KAÇAKLAR GERİ GÖNDERMEYİ GÖRÜNTÜLEDİ

Kaçaklardan bazıları, cep telefonlarıyla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'ın kaçakları zorla geri göndermesini kaydetti. Görüntülerde yerleşim alanlarına uzak bir noktadan Yunanistan polisinin kaçakları Türkiye tarafına gönderdiği görüldü.

2010'DAN BERİ SINIRI FRONTEX KORUYOR

Avrupa Birliği'nin sınır güvenliğinden sorumlu olan Frontex, 2010 yılı Kasım ayından bu yana Yunanistan-Türkiye sınırında silahlı olarak görev yapıyor. Frontex ekipleri, Orta Doğu ülkelerinden Türkiye'ye gelip yasa dışı yollardan Yunanistan'a giden kaçakları engellemeyi hedefliyor.

DHA