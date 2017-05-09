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Edirne Haberi: Edirne’de 1.2 ton kaçak midye ele geçirildi

Edirne’de 1.2 ton kaçak midye ele geçirildi

16:359 Mayıs 2017
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Edirne’de 1.2 ton kaçak midye ele geçirildi
Edirne’de 1.2 ton kaçak midye ele geçirildi

EDİRNE'nin Enez İlçesi'nde jandarma tarafından bir araçta yapılan aramada yasadışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton 200 kilo kaçak canlı midye ele geçirildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan duyun üzerine H.Ç. yönetimindeki aracı ilçeye bağlı Kocaali Köyü'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada yasadışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen piyasa değeri 50 bin lira olan 1 ton 200 kilo kaçak canlı midye ele geçirildi. Midyelere el konulurken, H.Ç. gözaltına alındıç Ele geçen midyeler teslim edildikleri Enez Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize döküldü. H.Ç. ise hakkında idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

DHA

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