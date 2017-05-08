Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: Edirne’de 1.5 kilo bonzai ele geçti, 2 gözaltı

Edirne’de 1.5 kilo bonzai ele geçti, 2 gözaltı

15:008 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Edirne’de 1.5 kilo bonzai ele geçti, 2 gözaltı
Edirne’de 1.5 kilo bonzai ele geçti, 2 gözaltı

EDİRNE'de polis ekiplerince ihbar üzerine durdurulan bir araçta 1.5 kilo sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan bir ticari araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen araç kent girişince polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada 1.5 kilo sentetik uyuşturucu  bonzai ele geçirildi. Araçta bulunan H.Ç. ve S.T. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
 

DHA

6 maddede otomobilde güvenlik felsefesi
Keşfet

6 maddede otomobilde güvenlik felsefesi

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar