Edirne’de 1.5 kilo bonzai ele geçti, 2 gözaltı

EDİRNE'de polis ekiplerince ihbar üzerine durdurulan bir araçta 1.5 kilo sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan bir ticari araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen araç kent girişince polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada 1.5 kilo sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. Araçta bulunan H.Ç. ve S.T. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.



DHA