Edirne’de 13 kaçak yakalandı, 2 kişi tutuklandı

EDİRNE’nin Meriç İlçesi’nde jandarma ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında durdurulan bir araçta yasa dışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen Suriyeli 13 kaçak yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç İlçesi’ne bağlı Hasırcıarnavut Köyü’nde yol kontrolü sırasında durdurdukları A.Y. idaresindeki araçta yaptıkları aramada yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 13 Suriyeli yakaladı. Olayla ilgili araç sürücü A.Y. ve kaçaklara kılavuzluk yaptığı belirlenen Suriye uyruklu A.M. gözaltına alındı. Suriyeli sığınmacılar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen A.Y. ve A.M. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

DHA