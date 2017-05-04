Edirne’de 23 yaş üstü engellilere ömür boyu eğitim alacağı okul açıldı

EDİRNE'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 yaş üstü ağır zihinsel engelli, özel gereksinimlilerin ömür boyu eğitim alabilecekleri ‘Özel Eğitim Sosyal Yaşam Merkezi' açıldı. Yaklaşık 5 ayda tamamlanıp açılışı yapılan okulda zihinsel engelli vatandaşlara, terapiden seramik atölyesine kadar çeşitli sanat faaliyetlerde eğitim verilmesi hedefleniyor.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne Valiliği katkılarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın '10'ncu Kalkınma Planı' kapsamında ağır zihinsel engelli öğrencinin eğitimden spora her türlü aktivitelerini sağlayıp eğitim almaları için 100 kişi kapasiteli Özel Eğitim Sosyal Yaşam Merkezi okulu açtı. Açılışa Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Edirne Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan ve kurum müdürleri ile engelli öğrenci aileleri katıldı.

Kocasinan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan okul açılışı öncesi ağır zihinsel engelli öğrenciler Kafkas dansı gösterisi sundu. Açılışta konuşan engelli annesi Vildan Koç, engelli anne ve babaların en büyük kaygısının ‘Benden sonra çocuğuma ne olacak' düşüncesi olduğunu belirterek, “Engelli bireye sahip ailelerin önlerinde iki seçenekli bir hayat bulunmaktadır. Ya hüzün ve umutsuzluk içinde bir ömür sürekler. Yahut da hayatlarında gerekli değişiklikleri gerçekleştirerek engelli biriyle yaşamaya uyum sağlayacaklardır. Bugün sağlıklı olanlar birer engelli adayıdır. Engellilere daha çok duyarlı olmamız gerekir” dedi.

“TÜRKİYE'DE BİR İLK”

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, merkezin 23 yaş üstü özel gereksinimlilere ömür boyu eğitim vereceğini belirterek, “Türkiye'de bu alanda yapılmış projeler arasında bir ilk olarak yerini alacak olan Edirne Engelliler Yaşam Merkezi projesi bugün itibari ile hayata geçirilmiştir. Bu projemiz ile Edirne il merkezi ile merkez belde ve köylerinde yaşayan, eğitim-öğretim çağı dışındaki 23 yaş üstü özel gereksinimli vatandaşlarımızın, uzman personel eşliğinde alacakları eğitimlerle zorunlu eğitim çağında almış oldukları becerilerini korumaları ve geliştirmeleri sağlanacaktır. Ayrıca 23 yaş üstü özel gereksinimli vatandaşlarımız gerçek yaşam atölyesinde bağımsız yaşam becerilerini kazanıp bu becerilerini sürdürebilecekleri, yeteneklerine göre üretim yapabilecekleri, güvenli ve kontrollü spor yapabilecekleri ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirebilecekleri ortamlara kavuşmuşlardır” diye konuştu.

“765 FARKLI KURSTAN YARARLANACAKLAR”

Engellilerin yetenek ve yeterlilik testinden sonra 765 farklı kursta eğitim alacaklarına vurgu yapan Özcan, “Üretim atölyelerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz işbirliği ile hazırlanan 765 farklı kurstan 23 yaş üstü özel gereksinimli vatandaşlarımızın ilgi yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda uygun olan kurslar verilecek. Müzik atölyesinde Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireyler İçin Müzik Eğitimi kursları açılacaktır. Ayrıca bakanlığımız talimatları doğrultusunda orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerimizin kurs merkezine ücretsiz olarak taşınması sağlanacaktır” dedi.

Edirne Valisi Günay Özdemir de merkezin 23 yaş üstü engelliler için çok önemli olduğun belirterek, “Özellikle özel eğitime ihtiyacı olan çocukların 23 yaşına kadar eğitim gördüğü ve 23 yaşından sonra ise eğitimlerin dışında tutuluyor. Aslında bu çocuklarımız hayatı boyunca yaşam merkezinde hayata hazırlanması gerekiyor. Burada açılan okulda eğitim alan çocuklar hayatlarını kendileri devam ettirebiliyor” dedi.

Konuşmaların açılışı yapılan merkezi gezen Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, seramik atölyesinde zihinsel engelli öğrencilerle seramik hamurundan değişik figürler yaptı. Ardından müzik odasına geçen Edirne belediye Başkanı Recep Gürkan zihinsel engelli bir öğrenciyle birlikte davul çaldı.

DHA