Edirne’de 46 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında, yasa dışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 46 kaçak yakalanırken, organizatörlük yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosna ve Üyüklütatar köyleri ile Meriç İlçesi’ndeki yol kontrollerinde, yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Hindistan, Pakistan ve Cezayir uyruklu 46 kaçağı yakaladı.

Öte yandan organizatörlük yaptıkları iddiasıyla Meriç’te gözaltına alınan C.R. ve G.A. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Kaçaklar ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

DHA