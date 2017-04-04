Edirne’de cezaevinde mahkum yangın çıkardı

EDİRNE F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan mahkum S.K., kaldığı tek kişilik odada yangın çıkardı. Yangın büyümeden söndürülürken, yaralanan mahkum hastaneye kaldırıldı.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde ‘Adam öldürme ve silahla tehdit’ suçlarından hükümlü bulunan S.K., iddiaya göre girdiği psikolojik bunalım sonucu kaldığı tek kişilik odada yatağı ateşe vererek yangın çıkardı. Durumu fark eden infaz koruma memurları, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Vücudunda yanıklar oluşan mahkum S.K., çağrılan ambulansla Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA