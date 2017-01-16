Edirne'de CHP'lilerden anayasa değişikliği protestosu

Ali Can ZERAY/ EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de CHP'liler TBMM'de oylanan anayasa değişikliğini, protesto etti.

Edirne'de CHP'liler, aralarında belediye başkan yardımcıları, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 200 kişinin katılımıyla anayasa değişliğini yağmur altında protesto etti. 'Ayağa kalkıyoruz. Bugün değilse ne zaman' adı altında, "Nerede olursan ol, içerde, dışarda, derste, sırada. Hep birlikte diktaya karşı kalkıyoruz ayağa" sloganıyla düzenlenen protestoya CHP'liler ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Protestoda konuşan CHP Edirne Gençlik Kolları Başkanı Kutay Özköse, anayasa değişikliğini ilgilendiren maddeler, milletin yetkisini tek bir kişiye devretmesine neden olacağını belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yetkisizleştiren, tüm ana organları yasama, yürütme ve yargıyı tek bir emanet eden bu değişiklik, ülkemizi daha da zor bir sürece sokmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Öyle ki, toplumun bu değişiklikler ile ilgili hiçbir bilgisi olmamakla birlikte, yapılan görüşmeler gizlenmekte ve televizyon yayını kısıtlanmaktadır. Yapılmaya çalışılan bu çarpık değişiklik, devamında birçok yanıtsız soru ile sürdürülmeye çalışılmaktadır" dedi. Protestocu partililer daha sonra olaysız dağıldı.

DHA