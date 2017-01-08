Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tekirdağ Haberi: Edirne'de eksi 10 derecede Sarıkamış şehitleri yürüyüşü (2)

Edirne'de eksi 10 derecede Sarıkamış şehitleri yürüyüşü (2)
14:428 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Edirne'de eksi 10 derecede Sarıkamış şehitleri yürüyüşü (2)
Edirne'de eksi 10 derecede Sarıkamış şehitleri yürüyüşü (2)

TEKİRDAĞ'DAKİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ
Sarıkamış Harekatının 102'nci yıl dönümü nedeniyle Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anma yürüyüşü düzenlendi. Atatürk Bulvarı Turizm Otelcilik önünden başlayan yürüyüş, sahil dolgu alanda son bulurken, anma programına Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş ile yaklaşık 150 askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sahil dolgu sahada sıfırın altında 10 derecelik soğuk havada şehitler anılırken, program sonunda Kızılay tarafından sıcak çorba ikram edildi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)

DHA

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar