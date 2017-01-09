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Edirne Haberi: Edirne'de FETÖ'den gözaltına alınan 5 polis serbest

Edirne'de FETÖ'den gözaltına alınan 5 polis serbest
11:599 Ocak 2017
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Edirne'de FETÖ'den gözaltına alınan 5 polis serbest
Edirne'de FETÖ'den gözaltına alınan 5 polis serbest

EDİRNE’de FETÖ/PYD soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilen, aralarında 1 komiser yardımcısının da bulunduğu 5 polis, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PYD soruşturması kapsamında, görevlerinden ihraç edilen komiser yardımcısı S.F.A., polis memurları C.B., L.E., Z.B. ve Y.A. gözaltına alındı. Evlerinde aramalarda yapılan polisler, emniyette 5 gün süren sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda komiser yardımcısı S.F.A. serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen C.B., L.E., Z.B. ve Y. A. adli kontrol kararı ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

DHA

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