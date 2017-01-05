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Edirne Haberi: Edirne’de FETÖ’nün himmet ve burs imamı tutuklandı

Edirne’de FETÖ’nün himmet ve burs imamı tutuklandı
17:245 Ocak 2017
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Edirne’de FETÖ’nün himmet ve burs imamı tutuklandı
Edirne’de FETÖ’nün himmet ve burs imamı tutuklandı

EDİRNE’de gözaltına alınan FETÖ/PDY terör örgütü burs ve himmet il imamı olduğu öne sürülen İbrahim Arslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Edirne’de öğretmenlik yapan ve FETÖ/PDY'nin himmet ile öğrencilere verilen burs paralarından sorumlu imamı olduğu öne sürülen İbrahim Arslan dün gözaltına alındı. Arslan, emniyetteki ifadesinin ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen İbrahim Arslan, örgüt üyeliiği suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında 1'i komiser 5 polis memuru da gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen ifadeleri alınan polisler adliyeye sevk edildi.  

 

DHA

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